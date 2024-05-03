Сетевое издание|18+|Суббота|4 мая 2024|03:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцам не стоит есть слишком много вареных яиц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается в воскресенье, 5 мая, специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, как правильно выходить из поста. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

«Не надо забывать, что за почти восемь недель поста наша с вами ферментная система полностью перестроилась и перенастроить ее на расщепление жиров и белков животного происхождения за один день не удастся. На это потребуется одна, а то и две недели», - сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, людям следует ограничить потребление белка, не съедать за раз больше одного вида мясной продукции, рыбы или птицы.

Не стоит переедать и вареных яиц - безопасно не более штуки за один прием пищи.

Кроме того, рекомендуется сознательно отнестись к употреблению спиртных напитков, а также жирных и сладких тортов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте