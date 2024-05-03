Пензенцам не стоит есть слишком много вареных яиц

03.05.2024 | 21:36

В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается в воскресенье, 5 мая, специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, как правильно выходить из поста. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

«Не надо забывать, что за почти восемь недель поста наша с вами ферментная система полностью перестроилась и перенастроить ее на расщепление жиров и белков животного происхождения за один день не удастся. На это потребуется одна, а то и две недели», - сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, людям следует ограничить потребление белка, не съедать за раз больше одного вида мясной продукции, рыбы или птицы.

Не стоит переедать и вареных яиц - безопасно не более штуки за один прием пищи.

Кроме того, рекомендуется сознательно отнестись к употреблению спиртных напитков, а также жирных и сладких тортов.