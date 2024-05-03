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Общество

В Пензенской области ожидается минусовая температура

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В субботу, 4 мая, в Пензенской области будет пасмурно и холодно. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью температура не превысит отметку -2...-4 градуса, а днем воздух прогреется до +8...+10. Ожидается западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

«Жителей Пензенской губернии ждет очередное испытание ненастьем. Вначале это будут заморозки - как на почве, так и в воздухе. Из-за проникновения арктического воздуха столбик термометра в ночные и утренние часы в субботу и воскресенье опустится до минусовых отметок», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По словам синоптика, в воскресенье днем в регион придет атмосферный фронт, несущий дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

4 мая в народном календаре - Проклов день. Согласно приметам гром в этот день предвещает хороший урожай, а мелкий дождь - пасмурную неделю.

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