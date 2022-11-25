Стало известно, когда исчезнет вторая смена в школах Пензы

25.11.2022 | 16:35

Начальник образования Пензы Алла Маркова в пятницу, 25 ноября, рассказала в гордуме, когда в городе все дети будут охвачены дошкольным образованием, а в школах исчезнет вторая смена.

По ее словам, у 100 процентов юных пензенцев будут места в детских садах к 2025 году.

«У нас на сегодня в очереди находятся все от рождения - порядка 5 тысяч с небольшим, актуальный спрос на сегодняшний момент - по 46 детям. Если мы сделаем все правильные шаги по строительству детских садов в густонаселенных районах и дальнейшей застройке, выполним поручение президента по детям от 0 до 3 лет к 2024 году при сокращении численности детей дошкольного возраста (а в этом году стало на 2 380 детей меньше), то с этим учетом - к 2025 году», - сообщила Алла Маркова.

Что касается сроков исчезновения второй смены, то начальник управления образования назвала тот же 2025 год.

Жители Пензы жаловались на вторую смену в школах на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «В 26-й школе в классах по 35-36 человек - и вторая смена! В 77-й школе тоже не лучше, по 41 человеку (я про первые классы в этом году)», «Да, тоже волнует вопрос о 26-й школе в Пензе. Вторая смена, дети приходят по темноте домой. Ждем скорейшего решения этого волнующего многих родителей вопроса», «Вторая смена - почти во всех школах Пензы. И самое ужасное, когда это касается начальной школы», - поделились горожане.