Жители Пензы пожаловались на вторую смену в школах

16.09.2022 | 09:04

Жители Пензы рассказали о проблемах школьников на ГПЗ-24 и в других микрорайонах города. Сообщения опубликованы на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«В 26-й школе в классах по 35-36 человек и вторая смена! В 77-й школе тоже не лучше, по 41 человеку (я про первые классы в этом году)», - написала Юлия Чегодаева.

Ее поддержала еще одна местная жительница.

«Да, тоже волнует вопрос о 26-й школе в Пензе. Вторая смена, дети приходят по темноте домой. Ждем скорейшего решения этого волнующего многих родителей вопроса», - подчеркнула Ирина Борисова.

Школа № 26 располагается на Луговой улице. Согласно информации, размещенной на сайте образовательного учреждения, количество обучающихся - 840 человек, вакантных мест нет ни в одной из параллелей.

В школе № 77 на улице Антонова числится 2 319 учеников: 1 778 занимаются в первом корпусе, 541 - во втором.

В комментариях пензенцы перечислили и другие проблемные микрорайоны: Зарю, Дальнее Арбеково.

«Вторая смена - почти во всех школах Пензы. И самое ужасное, когда это касается начальной школы», - поделилась мнением еще одна жительница города.