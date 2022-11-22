Общество

В селе Вирга лиса несколько недель не давала покоя местным жителям

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Жителей села Вирга Нижнеломовского района несколько недель беспокоила лиса, постоянно появлявшаяся на улицах и не реагировавшая на присутствие людей.

У сельчан были опасения, что животное заражено бешенством.

«Не первую неделю ходит лиса по улицам, может и не одна, на людей не реагирует, уже страшно утром выходить со двора. Администрация, как обычно, ни при чем», «Она приходила дней 5 назад к нашему дому. Отгоняем, уходит, а потом опять приходит и так до 4 раз за вечер. Вроде как агрессию не проявляет, но людей не боится совершенно», - написали местные жительницы на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Потом животное стали замечать возле школы, у самого крыльца. Сельчане потребовали у властей, чтобы были приняты меры по отлову опасной лесной гостьи.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию жители Вирги также обращались. В 14:24 18 ноября правоохранителям поступил звонок о том, что лису заметили в центре села.

«Правилами запрещается охотиться ближе 300 м от населенных пунктов и проезжих дорог. Отлов лисы будет возможен только тогда, когда она будет находиться ближе к лесу», - пояснили обеспокоенным сельчанкам в правительстве Пензенской области.

Ответ вызвал у них возмущение.

Чуть позже поступила информация, что специалисты все же занялись поимкой лисы. Местным жителям напомнили о мерах профилактики бешенства, попросили не выпускать домашних животных, не уничтожать самостоятельно мертвых животных и при укусах немедленно обращаться к врачу.

Днем во вторник, 22 ноября, представитель регионального правительства написал, что «дикое животное отловлено и передано в ветеринарную службу Нижнеломовского района».

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Источник — фото pixabay.com
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