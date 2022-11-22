Общество

В Кузнецке детям мобилизованных приготовят новогодние подарки

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В Кузнецке управление образования, органы соцзащиты составляют списки детей, которым полагаются подарки на Новый год.

Традиционно это ребята из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и других. В этом году к ним прибавились дети мобилизованных кузнечан, а также добровольцев, участников СВО.

Работу обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 21 ноября. На тот момент в списке уже было 1 500 ребят.

Подарки будут закупаться за счет средств фонда. Деньги в него поступают от коммерсантов и муниципальных работников, желающих пожертвовать определенную сумму.

В Пензе более 700 школьников из семей мобилизованных горожан. Ранее из регионального бюджета предусмотрели выделение денег на бесплатные завтраки и обеды для них.

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