Части семей мобилизованных возместят плату за школьное питание

16.11.2022 | 16:22

В Пензе школьникам из семей мобилизованных возместят расходы на питание. Об этом в среду, 16 ноября, на заседании в гордуме сообщила начальник управления образования Алла Маркова.

Она напомнила депутатам о постановлении правительства области, которым введены дополнительные меры поддержки семей мобилизованных, и пояснила, что их теперь необходимо закрепить на уровне города.

Ожидается, что бесплатные завтраки и обеды будут получать 786 детей. На это из регионального бюджета выделят 5,1 млн рублей.

Мера действует с 19 октября. «Как только было принято постановление, мы сразу начали действовать. Однако некоторые родители платили за питание. В таком случае деньги им вернут», - заявила Маркова.

Также отменена плата за присмотр и уход в детских садах города, если речь идет о детях мобилизованных.