Общество

Части семей мобилизованных возместят плату за школьное питание

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе школьникам из семей мобилизованных возместят расходы на питание. Об этом в среду, 16 ноября, на заседании в гордуме сообщила начальник управления образования Алла Маркова.

Она напомнила депутатам о постановлении правительства области, которым введены дополнительные меры поддержки семей мобилизованных, и пояснила, что их теперь необходимо закрепить на уровне города.

Ожидается, что бесплатные завтраки и обеды будут получать 786 детей. На это из регионального бюджета выделят 5,1 млн рублей.

Мера действует с 19 октября. «Как только было принято постановление, мы сразу начали действовать. Однако некоторые родители платили за питание. В таком случае деньги им вернут», - заявила Маркова.

Также отменена плата за присмотр и уход в детских садах города, если речь идет о детях мобилизованных.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте