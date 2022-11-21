В Пензенской области растет число детей с лишним весом

21.11.2022 | 16:57

В Пензенской области, как и по всей России и миру в целом, все чаще диагностируют ожирение у детей. В стране статистика такова: лишний вес есть у каждого третьего ребенка.

Медики предупреждают, что ожирение становится причиной ряда тяжелых осложнений и хронических заболеваний у детей. Они возникают уже в самом юном возрасте.

Речь о сахарном диабете 2-го типа в результате нарушения углеводного обмена, хроническом холецистите (воспаление желчного пузыря), панкреатите (воспаление поджелудочной), запорах, геморрое, жировой болезни печени (встречается у 60% детей с ожирением и может развиться в цирроз и карциному), артериальной гипертензии, стенокардии, хронической сердечной недостаточности, атеросклеротическом поражении аорты, сосудов сердца, внутренних органов и конечностей; ухудшении зрения (сосуды сужаются и нарушается кровоснабжение глазного дна), деформации костного скелета, боли в суставах, разрушении суставных хрящей, плоскостопии, деформации коленей, повышенном риске переломов, нарушении полового развития и созревания репродуктивной системы.

Этот долгий список тем не менее неполный. Ожирение также повышает риск развития некоторых видов рака, бронхиальной астмы. Его спутниками часто является депрессия, которая в будущем может подтолкнуть к наркомании, алкоголизму, расстройствам пищевого поведения (булимии, анорексии).

В Пензенском областном центре общественного здоровья и медпрофилактики подчеркивают: 80% детей, которые в подростковом возрасте имели избыточный вес, сохраняют эту проблему во взрослом возрасте.

Основа лечения (и предотвращения) ожирения у ребенка - изменение пищевого поведения и увеличение физической активности. В первую очередь нужно следить за питанием, причем родителям для появления результата нужно самим следовать тем же рекомендациям. Семье необходимо отказаться от сладостей, колбасных изделий, жирного мяса, сахаросодержащих напитков и мучных изделий.