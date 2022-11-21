Общество

В Пензенской области растет число детей с лишним весом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области, как и по всей России и миру в целом, все чаще диагностируют ожирение у детей. В стране статистика такова: лишний вес есть у каждого третьего ребенка.

Медики предупреждают, что ожирение становится причиной ряда тяжелых осложнений и хронических заболеваний у детей. Они возникают уже в самом юном возрасте.

Речь о сахарном диабете 2-го типа в результате нарушения углеводного обмена, хроническом холецистите (воспаление желчного пузыря), панкреатите (воспаление поджелудочной), запорах, геморрое, жировой болезни печени (встречается у 60% детей с ожирением и может развиться в цирроз и карциному), артериальной гипертензии, стенокардии, хронической сердечной недостаточности, атеросклеротическом поражении аорты, сосудов сердца, внутренних органов и конечностей; ухудшении зрения (сосуды сужаются и нарушается кровоснабжение глазного дна), деформации костного скелета, боли в суставах, разрушении суставных хрящей, плоскостопии, деформации коленей, повышенном риске переломов, нарушении полового развития и созревания репродуктивной системы.

Этот долгий список тем не менее неполный. Ожирение также повышает риск развития некоторых видов рака, бронхиальной астмы. Его спутниками часто является депрессия, которая в будущем может подтолкнуть к наркомании, алкоголизму, расстройствам пищевого поведения (булимии, анорексии).

В Пензенском областном центре общественного здоровья и медпрофилактики подчеркивают: 80% детей, которые в подростковом возрасте имели избыточный вес, сохраняют эту проблему во взрослом возрасте.

Основа лечения (и предотвращения) ожирения у ребенка - изменение пищевого поведения и увеличение физической активности. В первую очередь нужно следить за питанием, причем родителям для появления результата нужно самим следовать тем же рекомендациям. Семье необходимо отказаться от сладостей, колбасных изделий, жирного мяса, сахаросодержащих напитков и мучных изделий.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте