В Пензенской области готовятся пресекать незаконную вырубку елок

В Пензенской области готовятся к проведению межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Елка».
Рейды традиционно начнутся в предновогодний период, ориентировочно с середины декабря.
Сотрудники минлесхоза и правоохранители будут выявлять браконьеров, пожелавших обзавестись праздничным деревом, а также предпринимателей, которые торгуют лесными красавицами без необходимых документов.
Борьба с незаконной вырубкой леса проводится в регионе круглогодично. По данным на понедельник, 21 ноября, с января в Пензенской области зарегистрировали 33 факта подобных нарушений. Злоумышленники добыли 519 куб. м древесины.
Сумма ущерба лесному хозяйству превысила 18 млн рублей.
«За совершение незаконной заготовки древесины предусмотрена административная ответственность (штраф до 500 тыс. рублей) и уголовная ответственность (лишение свободы на срок до 7 лет)», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
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