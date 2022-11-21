В Пензенской области готовятся пресекать незаконную вырубку елок

21.11.2022 | 13:15

В Пензенской области готовятся к проведению межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Елка».

Рейды традиционно начнутся в предновогодний период, ориентировочно с середины декабря.

Сотрудники минлесхоза и правоохранители будут выявлять браконьеров, пожелавших обзавестись праздничным деревом, а также предпринимателей, которые торгуют лесными красавицами без необходимых документов.

Борьба с незаконной вырубкой леса проводится в регионе круглогодично. По данным на понедельник, 21 ноября, с января в Пензенской области зарегистрировали 33 факта подобных нарушений. Злоумышленники добыли 519 куб. м древесины.

Сумма ущерба лесному хозяйству превысила 18 млн рублей.

«За совершение незаконной заготовки древесины предусмотрена административная ответственность (штраф до 500 тыс. рублей) и уголовная ответственность (лишение свободы на срок до 7 лет)», - напомнили пензенцам в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.