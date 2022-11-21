Общество

В мэрии Пензы сообщили о планах на здание бывшего военкомата

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Жители Пензы давно недовольны пустующим зданием бывшего военкомата на улице 9 Января в Заводском районе. Люди просят чиновников его снести.

Строение давно не используется и пустует. Внутри находят приют бездомные. Два раза там случался пожар.

Кроме того, изношенные сети военкомата стали причиной коммунальной аварии в августе. Вода потекла к соседнему дому № 19 на улице Крупской, затопила подвал.

«Когда будет снесен данный позор по улице 9 Января, 9?» - задал вопрос горожанин на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудник мэрии Пензы ответил, что работы запланированы на 2023 год.

Ранее сообщалось, что здание бывшего военкомата сносить не собираются. Его включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества и хотят продать на торгах.

Мэрия намеревалась провести предпродажную подготовку объекта и заключить контракт на оценку его рыночной стоимости.

По всей видимости, теперь планы в отношении здания изменились.

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