Общество

Стартовало голосование в конкурсе «Твоя история с билайном»

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Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. В полуфинал от Урала и Поволжья вышли жители Казани, Оренбурга, Перми, Самары и Чебоксар.

Судя по сюжетам историй, присланным на конкурс жителями регионов, благодаря сотовой связи около полусотни человек нашли свою любовь, более 17 потерявшихся отыскали дорогу, 4 человека завязали дружбу и один человек даже спасся при столкновении с медведем. Кроме того, билайн помог 2 людям справиться с боязнью пчел, а еще 2 студента сдали экзамен на отлично.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% - мобильный интернет.

Сейчас у жителей Поволжья и Урала есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать своих земляков, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. От Поволжья и Урала жюри конкурса выбрало историю пермяка Виктора Попова, который рассказал о том, как мобильная связь помогла ему вызвать скорую помощь в глуши после получения перелома ноги.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автору лучшего рассказа достанется миллион рублей.

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