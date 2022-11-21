Пензенцы отметили Всемирный день телевидения

21.11.2022 | 18:56

С ним просыпаются и засыпают, его смотрят, ему доверяют. 21 ноября вся планета отмечает Всемирный день телевидения.

«Смотрим «Наш дом», - рассказала прохожая.

«Я смотрю по 11 каналу «Наши новости», - поделилась девушка.

«Каждый день смотрю телевизор, наш ТРК», - отметил молодой человек.

Телевидение было и остается одним из самых доступных и популярных официальных источников информации. Ведь когда нужно что-то важное донести до широких масс, это, пожалуй, лучший способ.

В конце прошлого века «говорящий и показывающий ящик» занял свое почетное место в каждой квартире. Привычная вещь, к которой многие когда-то относились как к чему-то волшебному.

Зарождение телевидения относится к началу XX века. В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. Таким образом, можно сказать, что в 2022-м отмечается 90-летие самой доступной отрасли развлечений и информации.