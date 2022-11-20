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Общество

Житель области выступил против электриков и угодил под арест

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Жителя села Малая Сердоба обвинили в нарушении общественного порядка во время визита бригады РЭС на территорию его домовладения.

Инцидент произошел 10 ноября.

Согласно материалам дела, специалисты получили наряд и разрешение перенести световую опору из палисадника сельчанина в другое место. Причиной стало нежелание хозяина пускать бригаду в свой двор, с такой проблемой электрики сталкивались с 2019 года. Они не могли установить необходимый контрольный прибор.

Прибывшим на место специалистам владелец палисадника оказал сопротивление. Он кричал, нецензурно бранился, размахивал руками и агрессивно вел себя.

Мужчина прыгал на капоте машины бригады, вывел из строя технику, ножом попытался обрезать провода, погнул рычаги у крана и надрезал шланги. Электрики потребовали прекратить агрессию, но сельчанин не реагировал.

Тогда в дело вступила полиция. Злоумышленника задержали, на него составили протокол об административном правонарушении.

«В судебном заседании мужчина свою вину в правонарушении не признал, пояснил, что он гражданин СССР, документ, удостоверяющий его личность (паспорт), у него отсутствует, он не имеет фамилии и отчества. 10 ноября вел себя так потому, что сотрудники РЭС хотели отключить от его домовладения электричество, что является недопустимым», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Служители Фемиды признали его виновным и постановили поместить мужчину под арест на пять суток.

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