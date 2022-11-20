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Общество

Жен мобилизованных защитят от увольнения

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Нестабильная экономическая ситуация в стране вынуждает некоторых руководителей организаций сокращать штат. Однако жен мобилизованных граждан эта мера не коснется.

Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Под сокращение не должны попасть матери, воспитывающие детей до 18 лет, в случае если второй родитель мобилизован.

«По закону, за ними рабочее место сохраняется в первую очередь», - подчеркнули специалисты.

Ранее в Пензенской области озвучили меры социальной поддержки семей мобилизованных жителей. В их числе 50%-е возмещение трат на ЖКУ, бесплатный уход и присмотр за дошкольниками в детсадах, бесплатное двухразовое питание в образовательных учреждениях.

Региональных выплат мобилизованным не предусмотрено.

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