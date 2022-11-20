В Пензенской области в октябре продолжился рост цен на услуги

20.11.2022 | 12:49

В октябре инфляция в Пензенской области составила 13,23%. Это выше, чем в других регионах Поволжского федерального округа (12,9%) и в целом по России (12,63%).

По сравнению с сентябрем инфляция в регионе замедлилась на 1,36 процентного пункта. В первый осенний месяц показатель был 14,59%.

Наибольший годовой прирост цен в октябре наблюдался на непродовольственные товары - 16,61%, на продукты он составил 11,24%.

Что касается услуг, то увеличение их стоимости в октябре не замедлилось. Они подорожали на 11,28% по сравнению с тем же месяцем 2021-го. Рост цен в этой сфере в последние месяцы постоянный: 9,23% - в июле, 9,42% - в августе, 10,17% - в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенза Банка России, во втором осеннем месяце наблюдалось охлаждение потребительского спроса на товары длительного пользования. Покупатели предпочитали экономить деньги.

«Вместе с расширением предложения - во многом благодаря налаживанию механизма параллельного импорта - это ускорило годовое снижение цен на смартфоны и телевизоры, а также уменьшило годовой прирост цен на холодильники, микроволновые печи и пылесосы», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что специалисты спрогнозировали рост цен после Нового года. С 1 января в России увеличатся акцизы на ряд товаров, в связи с этим изменится и их стоимость.