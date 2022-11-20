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В стране и мире

В России спрогнозировали рост цен после Нового года

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова заявила, что с 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, в связи с этим увеличится и их стоимость. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, это коснется, в частности, продукции с содержанием спирта более 1,5 процента, в том числе вина, шампанского, пива. Кроме того, ожидается, что вырастут цены на парфюмерию, табачную продукцию, легковые автомобили, мотоциклы, автомобильный бензин и дизельное топливо. Экономист отметила, что также увеличится стоимость грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом.

Кроме того, возможно повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и рост стоимости кофе в связи с неурожаем в основных странах-экспортерах, сказала эксперт.

«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», - добавила она.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках. «В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками», - отметила она, сравнивая ситуацию в России и других странах. Набиуллина добавила, что низкая инфляция приносит пользу бизнесу и населению.

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Источник — lenta.ru
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