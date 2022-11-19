В Пензенской области готовятся к открытию елочных базаров

19.11.2022 | 13:49

Несмотря на то что ряд жителей Пензенской области готовы не отмечать Новый год или ограничиться лишь детскими праздниками и отказаться от корпоративов, чувствуется приближение праздника, одним из главных атрибутов которого является елка.

В Кузнецке объявлен открытый аукцион на право заключения договоров на размещение елочного базара. Всего разыгрывается девять лотов.

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, к которым применяется специальный режим налога на профессиональный доход.

Победителям, выигравшим право торговать новогодними деревьями на улицах Кузнецка, необходимо будет вывозить мусор и отходов, не допускать захламления и загрязнения территории.

На елочном базаре запрещено торговать пиротехническими изделиями, возводить препятствия для подъезда спецтранспорта и свободного движения пешеходов (в том числе инвалидов).

Заявки принимаются по 25 ноября включительно, а сам аукцион пройдет 7 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.