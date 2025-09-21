В Кузнецком районе 10 пожарных тушили хозпостройки

В селе Пионер Кузнецкого района пламя охватило хозяйственные постройки.
ЧП случилось ночью 19 сентября, сигнал в МЧС поступил в 22:34.
С огнем боролись 10 человек личного состава, были задействованы 4 единицы техники.
«Частично сгорели 2 хозяйственные постройки общей площадью 60 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.
Ранее в селе Анненково Кузнецкого района из-за поджога сгорело 50 тюков сена.