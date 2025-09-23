В Кузнецке случился пожар в жилом доме

23.09.2025 | 08:13

Вечером в понедельник, 22 сентября, в Кузнецке на улице Калинина произошел пожар в жилом доме.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 19:52. В 19:55 был объявлен ранг пожара 1-БИС, то есть для тушения оказалось недостаточно сил двух направленных на место возгорания подразделений, к дому выехали еще два.

«В результате пожара огнем повреждено строение на общей площади 24 кв. м», - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ликвидацией пламени занимались 14 спасателей, были задействованы 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

19 сентября пожар произошел в селе Пионер Кузнецкого района. Загорелись хозяйственные постройки общей площадью 60 кв. м. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.