Общество

Жителей Пензы предупреждают о коварстве первого льда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе продолжают устанавливать знаки, предупреждающие об опасностях неокрепшего льда рек, прудов и озер.

В четверг, 17 ноября, информацию о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед в опасных местах разместили у Ласточкиного озера, водоемов в районе улиц Виражной, Лебедевской и Набережной Реки Пензы.

«Таблички установили представители администрации Ленинского района и Управления по делам ГОЧС г. Пензы для обеспечения безопасности населения в осенне-зимний и весенний периоды», - пояснили в пресс-службе администрации города.

16 ноября такие уведомления появились на потенциально опасных территориях в Железнодорожном районе.

В регионе с 10 ноября запрещен выход людей на лед водных объектов до тех пор, пока его толщина не станет безопасной для передвижения.

Несмотря на позднюю осень, трагедии все же происходят. 16 ноября из реки Узы спасатели-водолазы достали тело мужчины, который накануне отправился на рыбалку и пропал.

В ноябре 2021 года в Пензенской области произошло сразу три трагедии на водоемах. Житель Лунинского района упал с обрыва в реку и не смог выбраться. В реке Чирчимке (Камешкирский район) предположительно нетрезвый мужчина решил поплавать и не смог выбраться из воды, а в Черном пруду (Пензенский район) утонул рыбак, оказавшийся в воде после того, как лодка перевернулась.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте