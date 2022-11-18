Жителей Пензы предупреждают о коварстве первого льда

18.11.2022 | 13:28

В Пензе продолжают устанавливать знаки, предупреждающие об опасностях неокрепшего льда рек, прудов и озер.

В четверг, 17 ноября, информацию о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед в опасных местах разместили у Ласточкиного озера, водоемов в районе улиц Виражной, Лебедевской и Набережной Реки Пензы.

«Таблички установили представители администрации Ленинского района и Управления по делам ГОЧС г. Пензы для обеспечения безопасности населения в осенне-зимний и весенний периоды», - пояснили в пресс-службе администрации города.

16 ноября такие уведомления появились на потенциально опасных территориях в Железнодорожном районе.

В регионе с 10 ноября запрещен выход людей на лед водных объектов до тех пор, пока его толщина не станет безопасной для передвижения.

Несмотря на позднюю осень, трагедии все же происходят. 16 ноября из реки Узы спасатели-водолазы достали тело мужчины, который накануне отправился на рыбалку и пропал.

В ноябре 2021 года в Пензенской области произошло сразу три трагедии на водоемах. Житель Лунинского района упал с обрыва в реку и не смог выбраться. В реке Чирчимке (Камешкирский район) предположительно нетрезвый мужчина решил поплавать и не смог выбраться из воды, а в Черном пруду (Пензенский район) утонул рыбак, оказавшийся в воде после того, как лодка перевернулась.