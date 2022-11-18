В Пензе депутаты-единороссы гордумы наполнили «Коробку храбрости»

18.11.2022 | 16:05

Руководитель фракции партии «Единая Россия» Пензенской городской думы, заместитель главы города Юрий Зиновьев и его коллеги-однопартийцы Кристина Бабынина и Николай Кузяков приняли участие в акции «Коробка храбрости» в поддержку детей, находящихся на стационарном лечении в больницах областного центра.

Благотворительное мероприятие инициировано партией «Единая Россия» и уже не первый год проводится по всей стране. Акция приурочена ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, и продлится до 26-го числа. Принять участие могут все желающие.

В «Коробку храбрости» принимаются наборы для творчества, книги, игрушки - все должно быть новым и упакованным раздельно.

«Эти требования установлены из соображений санитарной безопасности маленьких пациентов. Мы с коллегами даже раскраски выбрали в отдельных полиэтиленовых упаковках, ведь речь идет о здоровье детей. По этим причинам в «Коробку храбрости» не принимаются мягкие игрушки: бытовая пыль может выступить аллергеном», - пояснила Кристина Бабынина.

Народные избранники приобрели для маленьких пациентов новые игрушки, конструкторы, настольные игры, пазлы, раскраски, карандаши и фломастеры - все, что может порадовать ребят. Подарки уложили в коробку, установленную в одном из торговых центров Пензы. После завершения акции ее содержимое будет передано детям в лечебные учреждения.

«Так же, как и в прошлом году, мы с коллегами по фракции искренне рады поддержать акцию. Это прекрасная возможность подбодрить детей, вынужденных проходить длительное лечение и болезненные процедуры, хоть немного скрасить их пребывание в больнице», - отметил Юрий Зиновьев.

«Пусть эти подарки станут наградой за храбрость для всех ребят, поборовших страх перед медицинскими процедурами. Мы желаем всем мальчишкам и девчонкам скорейшего выздоровления!» - добавил Николай Кузяков.