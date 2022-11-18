Пензенцы утопают в снежной каше во дворах

18.11.2022 | 18:13

Даже ливень не сразу уничтожает снег. Во дворах жилых домов его еще накануне должны были убрать работники управляющих компаний. На Карпинского, 6, где лопаты не достали из подсобки, жители тонут.

«На эту управляющую компанию уже были неоднократные обращения жителей, администрации района: не реагируют, работы по содержанию внутридворовой территории не выполняют добросовестно», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

«Давайте информировать министерство ЖКХ области, организовывать совместное совещание по возможности привлечения этой компании к ответственности вплоть до лишения лицензии», - предложил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

В правилах благоустройства города указаны нормативы уборки дорог, внутриквартальных проездов и дворов в зимний период. Работа по содержанию центральных автомагистралей и примыкающих к ним тротуаров налажена, значительно обновлен парк спецтехники. Но и спрос за состояние дорожно-уличной сети соответствующий, о чем напомнил глава региона на оперативном совещании.

«Обращаю внимание, что в связи с начавшимися снегопадами и ухудшением погодных условий работа по содержанию муниципальных и региональных дорог - это главнейшая задача», - отметил Олег Мельниченко.

А в жилых кварталах ситуация может быть непредсказуемой. Не у всех управляющих компаний есть собственные машины для устранения последствий снегопадов. Вот и ждут в некоторых дворах, когда растает.

«Правильно, чтобы управляющие компании заключали договоры на уборку территории и привлекали технику в максимальном объеме. Маленьким компаниям тяжело свою технику иметь, поэтому единственный вариант - через договорные отношения», - рассказал Александр Басенко.

Критика чиновников звучит и в адрес представителей бизнеса. Есть нарекания к содержанию территорий около предприятий сферы торговли и услуг.