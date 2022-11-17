Военком рассказал, что делать, если склоняют к подписанию контракта

17.11.2022 | 11:30

В четверг, 17 ноября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что нужно делать призывникам, если их склоняют к подписанию контракта.

«Сейчас изменены федеральные законы о воинской обязанности, расширены категории тех людей, которые могут подписать контракт... Ну, в случае если склоняют призывника к подписанию контракта, он может спокойно подать жалобу в прокуратуру, прокуратура рассмотрит, и на этом вопрос будет закрыт», - заверил Андрей Сурков.

Также военком еще раз подчеркнул, что призывники не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции.

«А также пока не будут находиться в зоне новых российских территорий: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях», - добавил он.

В ходе осенней призывной кампании из региона на службу отправят около 1 000 молодых людей. В этом году она началась позже на месяц, а завершится 31 декабря.