В Пензе срочников поздравили с Всероссийским днем призывника

15.11.2022 | 18:58

Ярослав Панкратов, по образованию учитель географии и ОБЖ, с детства мечтал о службе в воздушно-десантных войсках. После окончания вуза молодой человек пополнил ряды новобранцев. Срочник готовится к отправке в учебный центр.

«После службы я хочу пойти в училище, получить военное образование, офицерское звание. Это призвание - быть солдатом, защищать близких, любимых», - отметил военнослужащий.

На областном сборном пункте прибыли 100 срочников, приглашены и их родители. Пенза присоединилась к всероссийской военно-патриотической акции «День призывника». В ходе осенней кампании из региона на службу отправят около 1 000 молодых людей.

«Родители должны понимать, что дети отдаются в надежные руки, что дети будут проходить школу мужества, мастерства, жизни. Они не должны переживать за детей, только должны их поддерживать своими звонками, письмами и так далее. Так что, я думаю, это обоюдный праздник для родителей и для призывников», - подчеркнул военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«Как мне говорил отец, каждому парню нужно пройти армию, потому что так он становится настоящим мужчиной и после этого понимает, что ему нужно и кто он такой в жизни», - рассказал военнослужащий Сергей Сафронов.

«Вам предстоит освоить сложные военные специальности, научиться обращаться с современными образцами оружия. Самое главное - обучиться воинской дисциплине, закалиться и выработать мужской характер, который пригодится в дальнейшем», - произнес 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин.

Внук Нины Якушевой, еще вчера мальчишка, теперь повзрослел и выглядит возмужавшим.

«Пусть служит, это защитники Родины, ничего не поделаешь. И наши отцы служили, и мой сын служил», - поделилась бабушка срочника.

Осенняя призывная кампания в этом году началась позже на месяц, а завершится 31 декабря. Никто из срочников не будет проходить службу на новых территориях России.