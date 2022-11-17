Общество

Пензячка в суде добилась замены купленного телевизора с дефектом

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Жительница Пензы был вынуждена обратиться в суд с иском к компании, продавшей ей технику с дефектом.

26 июля в магазине супружеская пара купила телевизор Haier стоимостью 116 529 рублей. Он был в единственном (витринном) экземпляре. Перед оплатой покупатели осмотрели товар, менеджер магазина продемонстрировал им работоспособность устройства.

Женщину заверили, что телевизор почистят от бытовых загрязнений, упакуют и отправят в зону выдачи. Товар им привезли домой, но распаковать и установить его супруги смогли только через несколько дней. При первом же подключении по всему экрану обнаружились множественные вертикальные полосы.

1 августа покупательница потребовала заменить товар на аналогичный, однако в ответ получила отказ: продавец счел, что обнаруженный дефект не относится к гарантийному случаю и не является производственным недостатком.

Пензячка решила защищать свои права в суде. Она просила обязать компанию заменить ей покупку на телевизор аналогичной марки, взыскать неустойку за нарушение срока замены в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки по день вынесения решения суда начиная с 2 октября, компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб. и штраф.

В суде представитель фирмы не смог доказать, что полосы на экране телевизора возникли из-за нарушения покупателем правил пользования, хранения или транспортировки товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В итоге суд вынес решение: компания-ответчик в течение 7 дней должна заменить телевизор на исправный, выплатить неустойку (22 301,03 руб.), компенсацию морального вреда (2 000) рублей, штраф в пользу потребителя 12 150,52 руб., а всего 36 451,55 руб.

«Решение в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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