Названа сумма компенсации от военкомата за похороны призванного

17.11.2022 | 11:47

Жителей Пензенской области интересует, возможно ли погребение погибшего в зоне СВО за счет военного комиссариата региона.

На него во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 17 ноября, ответил военный комиссар Андрей Сурков.

По его словам, такие похороны возможны, однако есть нюанс.

«Военный комиссариат за все расходы компенсирует 23 837 рублей. Если семья укладывается в эту сумму, то соответственно да», - пояснил Сурков.

Также пензенцы поинтересовались, как получить выплаты за погибшего, который служил в рядах ЧВК.

«Частная военная компания «Вагнер» к министерству обороны никакого отношения не имеет. Необходимо связаться с представителем ЧВК и у них уточнить порядок выплат», - ответил военком.