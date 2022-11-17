Названа сумма компенсации от военкомата за похороны призванного

Жителей Пензенской области интересует, возможно ли погребение погибшего в зоне СВО за счет военного комиссариата региона.
На него во время прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 17 ноября, ответил военный комиссар Андрей Сурков.
По его словам, такие похороны возможны, однако есть нюанс.
«Военный комиссариат за все расходы компенсирует 23 837 рублей. Если семья укладывается в эту сумму, то соответственно да», - пояснил Сурков.
Также пензенцы поинтересовались, как получить выплаты за погибшего, который служил в рядах ЧВК.
«Частная военная компания «Вагнер» к министерству обороны никакого отношения не имеет. Необходимо связаться с представителем ЧВК и у них уточнить порядок выплат», - ответил военком.
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