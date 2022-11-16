Общество

Военком Пензенской области ответит на самые острые вопросы

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В четверг, 17 ноября, в группе «Объясняем. Пензенская область» в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова.

Военком ответит на все самые актуальные вопросы об осенней призывной кампании и частичной мобилизации в регионе.

В частности, он расскажет, будут ли срочники проходить службу в зоне СВО, по какому принципу происходит распределение в воинские части и в какие регионы пензенских призывников отправят служить.

Также пензенцы узнают, почему их близкие редко звонят домой и чем опасно использование телефонов в зоне СВО.

Начало прямого эфира в 11:00.

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