В регионе подготовятся к эвакуации населения и культурных ценностей

16.11.2022 | 11:42

В Пензенской области проведут мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписано губернатором 14 ноября.

Согласно документу, руководителям исполнительных органов региона, органов местного самоуправления муниципальных образований поручено провести внеплановые занятия с должностными лицами, сотрудниками организаций, безработными гражданами, студентами. Им объяснят, что нужно делать при возникновении ЧС, а также после оповещения о чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в регионе проведут инвентаризацию пунктов временного размещения пострадавшего населения, при необходимости подготовят новые, оснастят их имуществом и оборудованием.

В документе предусматривается проведение мероприятий по подготовке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, жизнеобеспечения пензенцев в чрезвычайных ситуациях.

Также в области проверят работоспособность и техническое состояние систем оповещения. Если будут обнаружены неисправности, их должны устранить.

14 ноября тему защиты населения в чрезвычайных ситуациях обсудили на заседании городской думы. Замначальника управления по делам ГО ЧС Александр Дерябин сообщил, что в Пензе установлены 83 электросирены, в том числе 56 централизованного запуска. Также горожан об опасности могут оповещать по теле- и радиоканалам, сетям сотовой связи.