В Пензе установлены 83 электросирены для оповещения жителей о ЧС

14.11.2022 | 17:37

В понедельник, 14 ноября, депутаты городской думы обсудили на заседании тему защиты населения Пензы в случае чрезвычайных ситуаций.

Один из разделов доклада, представленного замначальника управления по делам ГО ЧС Александром Дерябиным, был посвящен информированию горожан об угрозе возникновения или возникновении ЧС с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения.

Эту систему, сопряженную с региональной, смонтировали и приняли в эксплуатацию в 1974 году. В 2022-м на ее содержание выделено 24,6 тыс. рублей.

В городе установлены 83 электросирены, в том числе 56 - централизованного запуска. Также пензенцы оповещаются об опасности по теле- и радиоканалам, сетям сотовой связи.

20 июля и 5 октября в Пензенской области планировалось провести комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Предполагались запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Однако оба мероприятия отменили.