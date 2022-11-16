В правительстве ответили на претензии родственницы мобилизованного

16.11.2022 | 14:54

Правительство Пензенской области ответило женщине на претензию, оставленную на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» в среду, 16 ноября. Она спросила главу региона, почему он не контролирует месторасположение мобилизованных.

«Почему первый полк на первой линии, почему третий полк там же?.. Почему вы не инспектируете, где они находятся?.. Раз вы отвечаете за область - народ должен видеть, что вы действительно что-то делаете!» - написала женщина.

Ей объяснили, что мобилизованные граждане в составе воинской части убыли в места предназначения в соответствии с планами Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. «Деятельность военных структур и вопросы их предназначения составляют предмет государственной тайны», - подчеркнули в органе власти.

Представитель правительства отметил, что губернатор Пензенской области выполнил обязанности по размещению и питанию военнослужащих, а также обеспечил их предметами первой необходимости. В набор вошли спальный мешок, два комплекта нательного и термобелья, подшлемник, перчатки, коврик-пенка, медицинская аптечка со жгутами, защитные очки.

«Также военнослужащие получают гуманитарную помощь от правительства области, организаций и самих граждан, которая регулярно доставляется к нашим доблестным воинам. Распространять ложную информацию мы вам не рекомендуем!» - отметили в органе власти.