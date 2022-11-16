Общество

Управление образования: Учитель 70-й школы не совал галстук в рот ученику

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В управлении образования прокомментировали инцидент в кадетской школе № 70 на улице Антонова, который стал достоянием общественности во вторник, 15 ноября.

О ситуации сообщила мать одного из учеников, написав пост в соцсети «ВКонтакте». «Мой сын учится в этой школе во втором классе. На днях он находился после уроков в продленной группе, к ним в класс зашел этот молодой педагог. (Нашей учительницы в тот момент в классе не оказалось почему-то). Ребята шумели, и он решил их наказать и сказал, чтобы дети засунули себе в рот галстуки и сосали. Другому он сказал, чтобы тот засунул ремень в рот и также сосал. Когда мой ребенок отказался это делать, он подошел и сам засунул ему в рот галстук», - рассказала пензячка.

Автор поста добавила, что позже с педагогом разговаривали. Он не отрицал своих действий и извинился.

В управлении образования о ситуации рассказали следующее. «14 ноября в администрацию школы № 70 от мамы ученика 2-го класса поступила жалоба на учителя, который якобы некорректно повел себя в отношении ее сына. Она рассказала, что 14 ноября этот учитель зашел в класс, где ее сын находился вместе с шестью одноклассниками после окончания занятий, и в некорректной форме попросил их не шуметь. Чтобы прекратить шум, педагог предложил им «взять в рот галстуки», так как они мешают ему проводить урок. Приняв шутку, дети прикусили галстуки, кроме одного ученика. Тогда, со слов мамы, педагог подошел к ее сыну и сам засунул галстук ему в рот.

Сразу после поступившей в администрацию школы жалобы состоялось административное совещание, на котором были рассмотрены все обстоятельства произошедшего инцидента. В результате было установлено, что педагог никаких физических действий в отношении ребенка не совершал. Вменяемую ему в вину фразу он произнес от двери, не заходя в класс. Следовательно, к ученику он не подходил.

Тем не менее педагог извинился перед родительницей за некорректно произнесенную фразу. Мама ученика приняла принесенные извинения.

Вместе с тем после публикации жалобы в социальных сетях инцидент приобрел резонансный характер. На защиту педагога встали родители учеников, у которых преподает учитель, попавший в данную конфликтную ситуацию. Со стороны педагогического коллектива он также характеризуется только с положительной стороны.

Управление образования г. Пензы считает инцидент исчерпанным. Извинения за некорректно произнесенную фразу маме ученика принесены и приняты».

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