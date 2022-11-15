«Заставили жевать галстуки»: в Пензе обсуждают конфликт в школе на ГПЗ

15.11.2022 | 11:46

Во вторник, 15 ноября, пензенцы в соцсетях обсуждают инцидент, который случился в кадетской школе № 70 на улице Антонова.

О ситуации сообщила мать одного из учеников, написав пост в соцсети «ВКонтакте».

«Мой сын учится в этой школе во втором классе. На днях он находился после уроков в продленной группе, к ним в класс зашел этот молодой педагог. (Нашей учительницы в тот момент в классе не оказалось почему-то). Ребята шумели, и он решил их наказать и сказал, чтобы дети засунули себе в рот галстуки и сосали. Другому он сказал, чтобы тот засунул ремень в рот и также сосал. Когда мой ребенок отказался это делать, он подошел и сам засунул ему в рот галстук», - рассказала пензячка.

Произошедшее возмутило комментаторов, поступок учителя они сочли неприемлемым. Пользователи посоветовали женщине написать жалобы в управление образования, министерство образования, прокуратуру.

Часть пензенцев заявили, что ситуация «утрирована». Они вступились за педагога, отметив, что его любят и дети, и родители.

«Это учитель нашего класса! И кроме восторженных и благодарных слов, вы ничего не услышите ни от одного из родителей! Да, учитель молодой! Но столько, сколько он дает нашим детям, еще поискать надо! Дети на уроках, затаив дыхание, сидят его слушают!» - написала пользовательница.

Автор поста в ответ отметила, что с педагогом разговаривали, своих действий он не отрицал, извинился.

«Я своего ребенка в школу отдавала, чтобы он получал там знания, но никак не унижения», - резюмировала она.

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» побеседовал с заместителем директора по воспитательной работе в школе Аликом Фахретдиновым.

Он подтвердил, что педагог, оказавшийся в центре внимания, молодой и работает первый год после окончания учебного заведения.

«По итогам первой четверти он хорошо себя показал, он нравится детям и родителям. Он хороший учитель», - пояснил Фахретдинов.

По его словам, в настоящее время проходит разбирательство, опрашиваются классный руководитель ребят, педагог, которого обвиняют в унижении учеников.

«Пока объективной картины и оценки произошедшего нет. Мнение школы еще не составлено. Мы выясняем все обстоятельства. Если окажется, что действительно детям был причинен какой-либо вред, то к педагогу будут применены санкции. Если обнаружится, что учителя оклеветали, то будем выяснять, как и почему это произошло», - заявил Алик Фахретдинов.