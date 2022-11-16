Общество

Погода создала проблемы пензенским водителям

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Утром в среду, 16 ноября, в Пензе и большинстве муниципальных районов области выпал снег. У автомобилистов возникли сложности.

Дороги регионального и межмуниципального значения сразу начали чистить и обрабатывать противогололедными материалами. «Задействовано более 100 единиц специализированной техники. В случаи ухудшения погодных условий количество будет увеличено», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В областном центре снег на дорогах быстро растаял, но скользкими они от этого быть не перестали. Количество ДТП сразу увеличилось. Фотографии утренних аварий размещены в группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые автомобилисты пожаловались на пробки: «Снег пошел, город встает», «Измайлова в сторону центра - пробка практически от Сосновки. С первым снегом всех», «От Сосновки до Лукойла (на Измайлова) за 50 минут доехал».

Осадки в ближайшие несколько дней в Пензенской области продолжатся. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - предупредили в ГИБДД.

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Источник — фото 1, 2 - minstroy.pnzreg.ru
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