Названы сроки строительства в Пензе еще трех домов для переселенцев

15.11.2022 | 10:29

В пензенском микрорайоне Заря продолжается строительство многоэтажек для переселения горожан из аварийного жилищного фонда.

Возведение 8-этажного трехсекционного дома № 1 на 214 квартир, из которых 186 для переселения, подходит к завершению. На стройплощадке трудятся около 200 рабочих. Дата окончания работ по контракту - 30 ноября.

Началось возведение стен второго этажа секций «Б» и «В» восьмиэтажного дома № 2 на 72 квартиры. Срок выполнения работ - с 15 сентября 2022 по 31 марта 2023 года.

Дом № 3 на 116 квартир, согласно документации, будет строиться с 21 октября 2022 по 20 июня 2023 года.

Строительство дома № 4 запланировано в 2023 году.

«Управление капитального строительства Пензы планирует до конца текущего года заключить муниципальные контракты на строительство еще двух многоквартирных домов в микрорайоне Заря с перспективой расселения аварийного жилищного фонда по этапу 2023-2024 годов программы», - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.