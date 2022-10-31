Общество

Восьмиэтажный дом в Заре должны передать жильцам до Нового года

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Пензенской области выделено более 266 миллионов рублей из резервного федерального фонда. Но заявку на получение средств еще предстоит защитить. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Михаил Панюхин на рабочем совещании у губернатора. Обсуждали переселение граждан из ветхого фонда.

«По состоянию на 1 октября текущего года расселено 23 900 квадратных метров аварийного жилья, или 1 610 человек», - сообщил Михаил Панюхин.

В программе участвуют 14 муниципальных образований. Из них 7 уже предоставили новое жилье всем, кому планировали. Продолжается процесс в Пензе, Кузнецке, Каменке, Белинском, Пачелме и Шемышейке. Золотаревка Пензенского района только приступит к переселению в 2023 году.

Что касается областного центра, в июне введен в эксплуатацию дом на Комсомольской. 170 квартир в нем предоставили тем, кто раньше жил в старых зданиях. Продолжается строительство четырех восьмиэтажек в Заре.

«Дом № 1 на 214 квартир площадью 6 300 квадратных метров. 186 квартир для расселения, это составляет 4 380 квадратных метров аварийного жилья. Завершение строительства по контракту 30 ноября 2022 года», - рассказал Михаил Панюхин.

По его словам, работы идут по графику. Одна из главных проблем - подключение к сетям газоснабжения. До 31 декабря жилые помещения в доме № 1 в Заре должны быть предоставлены расселяемым.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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