В Пензенской области отметили сокращение количества преступлений

14.11.2022 | 13:24

В Пензенской области за 10 месяцев этого года на 3,5% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Так, за январь - октябрь прошлого года зафиксировали 11 702 преступных деяния, за те же месяцы 2022-го - 11 294.

«Общая раскрываемость составила 66,6 % (в аналогичном периоде прошлого года - 62,2 %)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Преступность снизилась в 25 районах региона, наиболее значительно в Малосердобинском (на 36,8%), Шемышейском (27,6%), Пачелмском (24%), Земетчинском (22,3%), Иссинском (21,7%), Лунинском (17,9%).

В 8 районах, наоборот, число преступлений возросло. Это Бековский (на 15%), ЗАТО Заречный (10,2%), Железнодорожный район Пензы (9,1%), Городищенский (8,3%), Вадинский (6,7%).

Количество тяжких преступных деяний снизилось на 8,5% (с 2 732 в 2021-м до 2 499 в 2022-м), а особо тяжких, напротив, возросло на 42,8% (с 622 до 888).

«Снижение регистрации тяжких и особо тяжких преступлений отмечено в 18 районах области, наиболее значительное - в Неверкинском районе (-45,5 %, с 11 до 6). В 12 районах зарегистрирован рост таких преступлений, наиболее значительный - в Вадинском районе (116,7 %, с 6 до 13)», - отметила Светлана Артамонова.