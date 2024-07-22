В Пензе пришлось эвакуировать посетителей ТЦ и автовокзала

22.07.2024 | 11:43

По Пензе в очередной раз прокатилась волна сообщений о минировании крупных объектов с массовым пребыванием людей.

Утром в понедельник, 22 июля, от очевидцев стало известно об эвакуации посетителей из торгового центра «Проспект» в Дальнем Арбекове.

«Всех вывели на улицу. Объявлена тревога. Приехали саперы и пожарные», - уточнил один из пензенцев, находившихся внутри.

В пресс-службе областного УМВД России пояснили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном минировании здания.

«Проводилась эвакуация, на месте работают сотрудники полиции», - отметили в ведомстве.

Горожане добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась на автовокзале и в ТЦ «Арбат».

«Здание автовокзала оцеплено, люди эвакуированы. Службы МВД и скорая медицинская помощь уже на месте», - рассказал «ПензаИнформ» читатель.

Источник фото № 2 и 3 - Сергей Ермошин.