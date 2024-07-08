В Пензу приехали более 200 школьников из Белгородской области

08.07.2024 | 11:42

В Пензу на двух поездах - ночном и утреннем - привезли более 200 школьников из Белгородской области. Дети отдохнут в лагерях «Звездочка», «Юность» и санатории «Заречье».

На вокзале Пенза-I гостей встретили курсанты ПАИИ, которые помогли им разгрузить вещи.

«Сопровождающие юных белгородцев педагоги говорят, что их воспитанники ехали к нам с позитивным настроем. Несмотря на непростую обстановку в их родном регионе, детям хочется провести летние каникулы весело и интересно. Наша задача - организовать этот процесс.

Мы живем в разных регионах России, но Родина у нас одна. Мы всегда готовы протянуть друзьям руку помощи. Сделаем все, чтобы это лето на пензенской земле для ребят из Белгородской области стало ярким, добрым и счастливым», - написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 8 июля.

7 июня в Пензу доставили школьников 3-8-х классов из Белгородской области. Детей (170 человек) разместили в лагерях «Звездочка», «Солнечная долина» и парк-отеле «Кленовая роща».