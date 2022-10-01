В Пензенской области проверят готовность систем оповещения

01.10.2022 | 14:36

В предстоящую среду, 5 октября, в Пензенской области проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

Соответствующее распоряжение губернатор Олег Мельниченко подписал 27 сентября.

Планируется запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Пензенцев просят соблюдать спокойствие. Система обеспечивает своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

Аналогичное плановое мероприятие в Пензенской области намеревались провести 20 июля, однако его отменили по неизвестной причине.