Пензенцу объяснили исчезновение дивана из сквера на улице Красной

14.11.2022 | 11:35

Пензенец счел изменения в сквере на углу улиц Красной и Карла Маркса «разбазариванием бюджета и наследия предков».

Недовольство мужчины вызвало исчезновение садового дивана, долгое время украшавшего зеленую зону.

«Из мелочей и доброго внимания власти к народу складывается и все правильное жизнеустройство горожан. Очень желательно не подменять комфортную старину уличного благоустройства и вернуть на прежнее место в сквер Красная - Маркса замечательный садовый диван 20-го века. Сейчас там воткнули уродливую железную скамеечку, а на весну запланировали вместо нее воткнуть уродливый прямоугольный диван Иоффе», - написал пензенец на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

К обращению он прикрепил фото рядом с новым предметом уличной мебели, заменившим садовый диван.

Изменения в сквере прокомментировал представитель областного правительства.

По его словам, в августе зеленую зону благоустроили. Там очистили чашу фонтана, опилили аварийные деревья, покрасили архитектурные формы, отремонтировали лестницу, убрали мусор.

«Также были заменены старые поломанные скамейки, пришедшие в негодность, на две новые скамейки, более практичные и прочные. Садовый диван, о котором вы упоминаете, находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было решено из резерва муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» временно выставить скамейку», - объяснили горожанину.

Мужчине пообещали: весной рассмотрят вопрос об установке в сквере нового уличного дивана.