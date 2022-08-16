В Пензе наводят порядок в заброшенном сквере

В Пензе начали приводить в порядок зеленую зону на углу улиц Красной и Карла Маркса.
О намерении привести сквер, много лет находившийся в запущенном состоянии, в благопристойный вид в администрации города заявили в начале августа.
Сотрудники дорожно-коммунальной службы почистили чашу фонтана, опилили аварийные деревья, покрасили малые архитектурные формы.
Кроме того, проведена санитарная очистка территории, отремонтированы ступени лестницы, к двум имевшимся скамейкам прибавились еще две. Кроме того, газоны собираются засыпать свежим черноземом.
«Все объекты, находящиеся в зоне отдыха, переданы на содержание МБУ «Пензавтодор». Параллельно Управление муниципального имущества Пензы ведет работу по возвращению земельного участка в муниципальную собственность», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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penzainform.ru писал(a):Когда же его успели перевести в частную собственность и кому, что приходится обратно в муниципальную переводить?