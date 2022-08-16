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Общество

В Пензе наводят порядок в заброшенном сквере

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В Пензе начали приводить в порядок зеленую зону на углу улиц Красной и Карла Маркса.

О намерении привести сквер, много лет находившийся в запущенном состоянии, в благопристойный вид в администрации города заявили в начале августа.

Сотрудники дорожно-коммунальной службы почистили чашу фонтана, опилили аварийные деревья, покрасили малые архитектурные формы.

Кроме того, проведена санитарная очистка территории, отремонтированы ступени лестницы, к двум имевшимся скамейкам прибавились еще две. Кроме того, газоны собираются засыпать свежим черноземом.

«Все объекты, находящиеся в зоне отдыха, переданы на содержание МБУ «Пензавтодор». Параллельно Управление муниципального имущества Пензы ведет работу по возвращению земельного участка в муниципальную собственность», - сообщили в пресс-службе мэрии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Управление муниципального имущества Пензы ведет работу по возвращению земельного участка в муниципальную собственность
Когда же его успели перевести в частную собственность и кому, что приходится обратно в муниципальную переводить?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а): Когда же его успели перевести

в частную собственность и кому, что

приходится обратно в

муниципальную

переводить?

=========================

Кому-то из бывшей клаки Анатоля Фёдырча.

Он мечтал возвести себе небольшой домик

где-то на углу Маркса-Красной, Красная-

Кураева. Бывшая ул. Дворянская, а

он всей своей крестьянской

душой так и тянулся к

новому, светлому

родословию...

Гость||

К декабрю свежим черноземов и отсыпят. Интересно, как муниципалитет ведёт работы на территории пока что не возвращенный в муниципальную собственность?

Гость||

Сколько фонтанов, оказывается, в Пензе... Ещё бы работали все...

Гость||

Пусть бывший собственник вернет сквер в надлежащем состоянии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О намерении привести сквер, много лет находившийся в запущенном состоянии, в благопристойный вид в администрации города заявили в начале августа.
И кто же его забросил и запустил?

Гость||

Нормальные лавочки, хоть и старые, но со спинкой - убрали! Привезли старые, которые уже рассыхаются. Фонтан покрасили поверх трещин. От деревьев была тень, сейчас пекло. Одним словом благоустройство....

Гость||

Ага. Завыло болото, кикиморы повылазили

Гость||

Всю землю в Пензе разворовали.

Имя: Гость
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