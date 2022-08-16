В Пензе наводят порядок в заброшенном сквере

16.08.2022 | 12:31

В Пензе начали приводить в порядок зеленую зону на углу улиц Красной и Карла Маркса.

О намерении привести сквер, много лет находившийся в запущенном состоянии, в благопристойный вид в администрации города заявили в начале августа.

Сотрудники дорожно-коммунальной службы почистили чашу фонтана, опилили аварийные деревья, покрасили малые архитектурные формы.

Кроме того, проведена санитарная очистка территории, отремонтированы ступени лестницы, к двум имевшимся скамейкам прибавились еще две. Кроме того, газоны собираются засыпать свежим черноземом.

«Все объекты, находящиеся в зоне отдыха, переданы на содержание МБУ «Пензавтодор». Параллельно Управление муниципального имущества Пензы ведет работу по возвращению земельного участка в муниципальную собственность», - сообщили в пресс-службе мэрии.