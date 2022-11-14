Пензенская область вошла в число регионов с обременительной ипотекой

14.11.2022 | 12:15

Жители Пензенской области в среднем отдают 59,9% заработной платы в счет погашения ипотечного кредита.

Такие данные приводятся в рейтинге, составленном экспертами ria.ru.

В своих расчетах они опирались на данные Росстата и Центробанка. В качестве основного показателя при составлении рейтинга регионов России по ипотечной долговой нагрузке выступило соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты.

В списке Пензенская область оказалась на 53-м месте из 85. Средний срок ипотеки в регионе составляет 286 месяцев, средний размер займа на приобретение жилья - 3 млн рублей.

«Согласно исследованию, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило чуть менее 50 процентов. То есть для оплаты фактической ипотеки, которую в реальности брали люди, необходимо будет отдавать примерно половину средней зарплаты по стране», - отмечают эксперты.

На верхних строчках рейтинга расположились те регионы, жители которых отдают менее 30% заработной платы в счет погашения ипотеки: Чукотский автономный округ (26,8%) и Магаданская область (29,2%).

Почти вся зарплата живущих в новых квартирах уходит банкам в Калмыкии (88,5%) и Карачаево-Черкесской Республике (94,2%).

«Таким образом, для семьи с одним работающим ипотека является обременительной в финансовом плане. В случае же, если работают и муж, и жена, нагрузка на бюджет снижается фактически вдвое», - делают вывод специалисты.