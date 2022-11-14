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Общество

Минобороны провело брифинг по вопросу возобновления мобилизации

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Вечером в воскресенье, 13 ноября, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ) провели очередной брифинг о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

За сутки на нее поступило 30 звонков.

В НЦУО РФ обратили внимание, что на население России пытаются оказать информационное воздействие. Возросло количество обращений от граждан, которые обеспокоены возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации в ближайшем будущем», - сообщили на брифинге.

В Минобороны подчеркнули: в связи с окончанием призыва из запаса в рамках частичной мобилизации никаких дополнительных мероприятий не планируется.

В ведомстве призвали россиян использовать только официальные источники информации.

В России мобилизовано 318 тысяч человек. Об этом 4 ноября сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями молодежных и волонтерских организаций по случаю Дня народного единства. По его словам, число мобилизованных превысило 300 тысяч, потому что поток добровольцев, желающих вступить в ВС РФ, не прекращается.

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