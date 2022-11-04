Общее число мобилизованных россиян превысило 300 000 человек

04.11.2022 | 14:38

В России мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже выполняют боевые задачи. Об этом в пятницу, 4 ноября, Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе общения с представителями молодежных и волонтерских организаций по случаю Дня народного единства.

По его словам, число мобилизованных превысило 300 тысяч, потому что поток добровольцев, желающих вступить в ВС РФ, не прекращается, сообщает ТАСС.

В Пензенской области мобилизационное задание выполнено на 100%. Об этом военный комиссар региона Андрей Сурков заявил 27 октября.

3 ноября Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте документа.