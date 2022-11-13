14-летним пензенцам будет проще устроиться на работу

13.11.2022 | 15:25

В России хотят упростить процедуру трудоустройства несовершеннолетних. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Если депутаты примут его, то для заключения договора с работниками 14-18 лет не потребуется согласия органов опеки.

«Нагрузка на работодателей благодаря законопроекту также может быть снижена: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра», - отмечается на сайте Госдумы РФ.

Депутаты отмечают, что многие подростки до 18 лет хотели бы работать, но не могут официально устроиться, поскольку нанимателям невыгодны такие сотрудники из-за проверок, бюрократии, согласований.

Подросткам хотят пойти навстречу, а перечень допустимых для них работ утвердят эксперты Минздрава и Минтруда.

Согласно данным Минтруда, в стране ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч юношей и девушек до 18 лет, но спрос по-прежнему превышает предложение. Процедуру важно упростить и потому, что часто подростки работают неофициально и, следовательно, их права труднее защищать.