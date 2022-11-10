Жителям Пензы озвучили, когда они смогут ездить в новых троллейбусах

10.11.2022 | 16:33

Поступление первой партии троллейбусов в Пензу ожидается уже в декабре. Об этом во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте», организованной ЦУРом в четверг, 10 ноября, сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин.

Планируется приобрести 90 троллейбусов. Первые из них пензенцы увидят уже скоро, а остальные будут поступать постепенно до 1 октября 2023-го.

«Я думаю, что в следующем году жители Пензы поедут в новых троллейбусах, комфортных, с низким полом, с кондиционером», - отметил Балакин.

Он рассказал, что троллейбусная линия должна связать Пензу и Спутник (село Засечное Пензенского района). «Думаю, это произойдет не раньше и не позже I квартала следующего года. Как только мы получим документы транспортного планирования, внесем изменения в схему дорожного движения и запустим туда троллейбусы», - заверил он.

По словам министра, новые троллейбусы представляют собой электробусы. Они с автономным ходом в 20 км, что даст им возможность объезжать места ДТП или же добираться туда, где пока нет контактной сети.

Ранее стало известно, что аукцион по закупке троллейбусов не состоялся. Причина - несоответствие заявок, поданных участниками, требованиям извещения о закупке. Однако процедуру хотят завершить до конца года.