Аукцион на закупку 90 троллейбусов для Пензенской области не состоялся

31.10.2022 | 14:30

Аукцион на приобретение 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Пензенской области признали несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта, который планировалось заключить с поставщиком, составляла 2 млрд 434 млн 500 тыс. рублей при стоимости каждого троллейбуса 27 млн 50 тыс.

Указывалось, что пассажировместимость машин должна составлять 90-100 человек, в салонах необходимо предусмотреть систему климат-контроля.

Заявки принимались до 24 октября, а 27-го аукционная комиссия, в которую входил в том числе министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин, подвела итоги.

От поставщиков поступило три заявки. В первой предлагалось выполнить условия контракта за 2 млрд 239 млн 740 тыс. рублей, во второй - за 2 млрд 422 млн 327 тыс. 500, в третьей - за 2 млрд 251 млн 912 тыс. 500.

Однако все заявки после рассмотрения были отклонены. Как выяснилось, первый участник закупки не исполнил требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по другому контракту; второй не представил все необходимые документы; третий допустил неточности при характеристике предлагаемого товара (в частности, шин).

«Электронная процедура признана несостоявшейся», - говорится в протоколе подведения итогов.

31 октября в Центре управления регионом сообщили, что «согласно утвержденному правительством Пензенской области плану 90 троллейбусов за счет бюджетных средств будет приобретено в период с декабря 2022-го по 2023 год».