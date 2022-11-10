Глава Пензы поздравил сотрудников и ветеранов ОВД с Днем полиции

10.11.2022 | 09:07

В четверг, 10 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем полиции.

«Ваша работа по праву заслуживает почета и уважения. Во имя торжества закона, проявляя мужество и выдержку, порой рискуя жизнью, вы боретесь с преступностью и обеспечиваете спокойствие наших граждан. От вашей оперативности, грамотного подхода к выполнению служебных задач зависят человеческие жизни и судьбы. Чувство долга, верность присяге для вас не пустые слова.

Благодарю вас за честную службу, высокую самоотдачу, преданное служение закону! Уверен, что ваши компетентность, стойкость и мужество и впредь будут служить гарантией социальной стабильности в нашем городе.

Отдельные слова признательности адресую ветеранам органов внутренних дел. Спасибо вам за преданность профессии, вклад в борьбу с преступностью и воспитание достойной смены!

Желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, оптимизма, неиссякаемой энергии, крепости духа, оперативной удачи, успехов в службе на благо Сурского края и России!» - говорится в поздравлении.