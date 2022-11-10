Общество

Благоустраивать площадку у памятника Лермонтову будут несколько дней

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Сотрудники предприятия «Пензавтодор» приступили к приведению в порядок площадки рядом с памятником М. Ю. Лермонтову у исторического здания областной библиотеки. Старое покрытие уже снято, завезена часть материалов, прибыла техника.

«На данный момент убрали существующий асфальт, лишний грунт, чтобы в дальнейшем отсыпать щебнем. Будем устанавливать бордюрный камень, восстановим часть укрепления», - уточнил мастер МБУ «Пензавтодор» Андрей Отставнов.

Потом дойдет дело и до обновления покрытия.

Площадка у монумента небольшая, но многие не раз обращали внимание на ее неухоженность. Территория примыкает к недавно реконструированному Оборонительному валу и на контрасте выглядит хуже. Мэр поставил задачу срочно привести площадку в порядок.

«За счет увеличения объемов работ по имеющемуся муниципальному контракту в рамках 10% эту работу давайте сделаем», - нацелил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Представители «Пензавтодора» утверждают, что все завершат через три-четыре дня.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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