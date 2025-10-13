Общество

В Кузнецке создадут спецсчет для сбора денег на мемориал героям СВО

В Кузнецке завершился конкурс проектов по созданию мемориала, посвященного местным жителям - героям специальной военной операции. Итог будет обнародован после окончательного утверждения.

Глава города Сергей Златогорский поручил сотрудникам администрации определить, на какой счет будут собираться народные средства на памятник.

«С четкой пометкой, что эти деньги идут именно на мемориал СВО. Все должно быть прозрачно. Ну и первой, конечно, должна быть (вложиться. - Прим. ред.) администрация», - подчеркнул он на совещании в понедельник, 13 октября.

По мнению Сергея Златогорского, всем трудовым коллективам города следует внести свою лепту.

«Это наш долг перед ребятами, которые сложили свои головы. В субботу я был на похоронах. Героический мужчина. Впечатление неизгладимое. Три дочери осталось, одна держала портрет, вторая - фуражку, третья - орден. К сожалению, это есть, но такова цена победы. Они (герои. - Прим. ред.) должны быть все у нас поименованы в камне», - заключил чиновник.

О необходимости создания и установки мемориала, посвященного погибшим на СВО кузнечанам, Сергей Златогорский заговорил в феврале. Для этих целей был сформирован оргкомитет, который возглавил он сам.

«Такие мемориалы строятся на народные средства. Бюджет там будет присутствовать, но, наверное, и люди должны вносить свой вклад, чтобы все было как положено. Масштаб участия кузнечан в СВО большой: многие воюют, многие помогают фронту, немало погибли. Все это должно быть увековечено - серьезно, монументально, красиво», - заявил тогда чиновник.

8 мая в сквере на улице Ленина на месте будущего мемориала открыли памятный знак.

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

